Что Трамп болтает об Израиле?

Трамп продолжает молоть пустое языком. То он пытался подержаться за военный успех Израиля: дескать, не уложились в 60-дневный срок, чтобы пойти на сделку, вот и получите! Потом сообщил, что придерживается единой с Путиным (!) позиции относительно конфикта: надо прекращать как можно быстрее. Нынче заявил, что Штаты не имеют никакого отношения к атакам на Иран и готовы в любой момент помирить его с Израилем и заключить чудесную сделку.