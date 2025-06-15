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Новые взрывы в Тегеране

Что Трамп болтает об Израиле?

Леонид Швец, автор haqqin.az
11:51 1457

Трамп продолжает молоть пустое языком. То он пытался подержаться за военный успех Израиля: дескать, не уложились в 60-дневный срок, чтобы пойти на сделку, вот и получите! Потом сообщил, что придерживается единой с Путиным (!) позиции относительно конфикта: надо прекращать как можно быстрее. Нынче заявил, что Штаты не имеют никакого отношения к атакам на Иран и готовы в любой момент помирить его с Израилем и заключить чудесную сделку.

Прежде чем болтать про примирение с Израилем, надо бы Израиль спросить. А для Израиля нет другого варианта выхода из операции, кроме доведения ее до конца: ликвидации военного потенциала Тегерана. Новый уход на виток бесконечных и бесплодных переговоров позволит Ирану снова отрастить ядерный хвост, который сейчас ему пытаются отрубить раз и навсегда. Потому Нетаньяху призывает Вашингтон не морочить голову и присоединяться по-взрослому к благому делу. But Trump always chiсkens out.

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