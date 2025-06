Что Трамп болтает об Израиле?

Прежде чем болтать про примирение с Израилем, надо бы Израиль спросить. А для Израиля нет другого варианта выхода из операции, кроме доведения ее до конца: ликвидации военного потенциала Тегерана. Новый уход на виток бесконечных и бесплодных переговоров позволит Ирану снова отрастить ядерный хвост, который сейчас ему пытаются отрубить раз и навсегда. Потому Нетаньяху призывает Вашингтон не морочить голову и присоединяться по-взрослому к благому делу. But Trump always chiсkens out.