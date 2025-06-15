Давид Селиверстов: 15 июня — не ищите в этом дне праздник, ищите в нем смысл

Когда рушится порядок, рушится не просто власть — рушится вера народа в завтрашний день. В июне 1993 года Азербайджан находился перед бездной: анархия на улицах, бунты, война, обесцененная экономика… Государственность теряла смысл.

Но в этот момент народ сделал свой выбор — не в пользу политики, а в пользу надежды. Гейдар Алиев стал не просто лидером — он стал голосом разума, когда осталась лишь тишина страха.

15 июня — это не день власти, это день ответственности.

Это день, когда человек отвечает перед историей.

Гейдар Алиев принял власть, как этого требовал народ. Он восстановил государственные институты, предотвратил хаос, открыл Азербайджан миру и заложил основы правового государства. Гейдар Алиев стал мостом между распадом и возрождением.

День Национального Спасения — это напоминание: государства погибают не от врагов, а от забвения смысла.

Азербайджан выжил, потому что выбрал память, разум и достоинство.

Не ищите в этой дате праздника — ищите в ней смысл.

Потому что 15 июня — это день, когда мы вспомнили, кем мы являемся.

Давид Селиверстов - Маген Давид Азербайджан - Председатель Общества защиты прав человека и благотворительности, Председатель Азербайджанского представительства Всеизраильской ассоциации кавказских евреев.