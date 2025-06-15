Как Израиль уничтожил иранское ПВО

Израильская разведслужба «Моссад» тщательно подготовила операцию по нанесению авиаударов по территории Ирана, уделив особое внимание нейтрализации средств ПВО. Об этом Euronews сообщили источники в израильской разведке на условиях анонимности.

Как утверждают источники, «Моссаду» удалось разместить системы высокоточного оружия в глубине иранской территории, на открытых участках вблизи иранских ракетных комплексов ПВО.

Системы были активированы в момент начала внезапного израильского авианалёта.

В ходе отдельной операции «ударные системы и высокотехнологичные средства», также направленные на подавление ПВО, были размещены на транспортных средствах.

Ещё одну операцию израильская разведка готовила задолго до налёта: по словам источника, секретные службы создали «базу ударных беспилотников» на территории Ирана.