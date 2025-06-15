13-летний азербайджанец обыграл самого Хикару Накамуру

В соревнованиях по блицу состоялась мегасенсация, о которой говорит весь шахматный мир. В матче 5-го тура между командами Turkish Airlines и WR Chess Team 13-летний азербайджанский шахматист Хаган Ахмед с блиц-рейтингом 2290 обыграл черными фигурами самого Хикару Накамуру. Рейтинг американца в блице - 2837.

В Лондоне проходит шахматный командный чемпионат мира по рапиду и блицу.

Всего Хаган в 12 партиях набрал 9 очков, что может считаться более чем удачным результатом.

Соревнования по блицу завершатся сегодня. А в турнире по рапиду стоит отметить команду Freedom, за которую выступал и чемпион Азербайджана Рауф Мамедов. Он стал бронзовым призером чемпионата. Капитаном Freedom является гендиректор ФИДЕ бакинец Эмиль Сутовский, а лидером - экс-чемпион мира Вишванатан Ананд.