Путин недоволен министром обороны и требует «больших побед»

«Владимир Владимирович время от времени высказывает недовольство тем, что армия наступает, и все хорошо, но при этом у нас нет каких-то знаковых побед. Таких побед, которыми, например, можно похвастаться в разговорах с западными партнерами. Потому он хочет услышать от военных точную дату того, когда будет полностью освобождена ДНР. Конечно, будет неплохо, если мы возьмем какой-то крупный город. Но вся ДНР – в приоритете. Да и по другим участкам фронта нужно решить проблемы. Та же Курская область у нас официально освобождена, а бои там все равно идут», - сообщил журналистам источник в Минобороны России.

Там выразили удивление требованиями Путина, отметив, что «полное освобождение ДНР» не гарантировано и до конца года. Такая позиция президента России может привести к отставке министра обороны Андрея Белоусова.

«Владимиру Владимировичу надоели сводки, в которых Минобороны хвастается взятием поселков и деревень. Он хочет настоящих побед», - утверждает еще один собеседник, близкий к Путину.

Военный из окружения главы Генштаба Валерия Герасимова также подтверждает информацию о недовольстве Белоусовым: «Андрей Рэмович, будем честны, достаточно часто ошибался. Потому решение Владимира Владимировича по министру обороны может быть жестким», - считает источник.

В окружении Белоусова сомневаются в его возможной отставке: «Эти слухи распространяет Шойгу, который все еще мечтает вернуться на пост министра. Не стоит им верить. Андрей Рэмович еще долго пробудет на своем посту, и в итоге именно при нем будет победа в СВО», - уверен собеседник, близкий к главе Минобороны.