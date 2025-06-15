USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
Новые взрывы в Тегеране
Новость дня
Новые взрывы в Тегеране

Сколько еще Израиль будет бомбить Иран?

12:21 696

Операция Израиля против Ирана займет «недели, а не дни», она осуществляется с негласного одобрения США, сообщает CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По словам израильского собеседника, администрация президента Дональда Трампа в частных обсуждениях не возражала против сроков операции.

Американский чиновник сообщил, что Белый дом знал о планах Израиля и негласно их поддержал. На вопрос, как долго может продлиться противостояние, собеседник ответил, что это зависит от действий Ирана.

«Администрация Трампа твердо убеждена, что конфликт можно решить, продолжив переговоры с США», — сказал чиновник. Он добавил, что Вашингтон не собирается указывать Израилю, что делать.

По данным Axios, Израиль в последние двое суток просил администрацию Трампа присоединиться к ударам по Ирану. Президент США, по информации портала, в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не исключил, что может пойти на такой шаг в случае необходимости, но в его администрации в настоящее время не рассматривают такую возможность.

Американский чиновник сообщил телеканалу Al Jazeera, что Вашингтон по-прежнему не заинтересован в прямом участии в ударах Израиля по иранским ядерным объектам.

Израиль наносит удары по Ирану при «явной поддержке» США и Трампа, заявил накануне израильский премьер.

Гусейнов застрелил соседа за критику
Гусейнов застрелил соседа за критику
12:45 93
Иран негодует: Мы спасли евреев от Гитлера, а они нас бомбят
Иран негодует: Мы спасли евреев от Гитлера, а они нас бомбят
12:28 712
Сколько еще Израиль будет бомбить Иран?
Сколько еще Израиль будет бомбить Иран?
12:21 697
Путин недоволен министром обороны и требует «больших побед»
Путин недоволен министром обороны и требует «больших побед»
12:19 940
Как Израиль уничтожил иранское ПВО
Как Израиль уничтожил иранское ПВО
12:05 1401
Израиль снова начал бомбить. Иран в панике
Израиль снова начал бомбить. Иран в панике ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 12:35
12:35 5353
Америка пришла на помощь иранцам: бесплатный интернет!
Америка пришла на помощь иранцам: бесплатный интернет! наш комментарий; все еще актуально
02:07 9789
Россия стреляет по Украине «Шахедами», «Кинжалами», «Искандерами»…
Россия стреляет по Украине «Шахедами», «Кинжалами», «Искандерами»… ВИДЕО
11:36 1405
Хуситы начали операцию против Израиля
Хуситы начали операцию против Израиля
11:32 1802
Иран готов на что угодно, лишь бы это прекратилось
Иран готов на что угодно, лишь бы это прекратилось НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА; видео
11:14 3351
Пентагон поздравил американцев…российским флагом
Пентагон поздравил американцев…российским флагом ВИДЕО
10:48 2600

ЭТО ВАЖНО

Гусейнов застрелил соседа за критику
Гусейнов застрелил соседа за критику
12:45 93
Иран негодует: Мы спасли евреев от Гитлера, а они нас бомбят
Иран негодует: Мы спасли евреев от Гитлера, а они нас бомбят
12:28 712
Сколько еще Израиль будет бомбить Иран?
Сколько еще Израиль будет бомбить Иран?
12:21 697
Путин недоволен министром обороны и требует «больших побед»
Путин недоволен министром обороны и требует «больших побед»
12:19 940
Как Израиль уничтожил иранское ПВО
Как Израиль уничтожил иранское ПВО
12:05 1401
Израиль снова начал бомбить. Иран в панике
Израиль снова начал бомбить. Иран в панике ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 12:35
12:35 5353
Америка пришла на помощь иранцам: бесплатный интернет!
Америка пришла на помощь иранцам: бесплатный интернет! наш комментарий; все еще актуально
02:07 9789
Россия стреляет по Украине «Шахедами», «Кинжалами», «Искандерами»…
Россия стреляет по Украине «Шахедами», «Кинжалами», «Искандерами»… ВИДЕО
11:36 1405
Хуситы начали операцию против Израиля
Хуситы начали операцию против Израиля
11:32 1802
Иран готов на что угодно, лишь бы это прекратилось
Иран готов на что угодно, лишь бы это прекратилось НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА; видео
11:14 3351
Пентагон поздравил американцев…российским флагом
Пентагон поздравил американцев…российским флагом ВИДЕО
10:48 2600
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться