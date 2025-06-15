Сколько еще Израиль будет бомбить Иран?

Операция Израиля против Ирана займет «недели, а не дни», она осуществляется с негласного одобрения США, сообщает CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По словам израильского собеседника, администрация президента Дональда Трампа в частных обсуждениях не возражала против сроков операции.

Американский чиновник сообщил, что Белый дом знал о планах Израиля и негласно их поддержал. На вопрос, как долго может продлиться противостояние, собеседник ответил, что это зависит от действий Ирана.

«Администрация Трампа твердо убеждена, что конфликт можно решить, продолжив переговоры с США», — сказал чиновник. Он добавил, что Вашингтон не собирается указывать Израилю, что делать.

По данным Axios, Израиль в последние двое суток просил администрацию Трампа присоединиться к ударам по Ирану. Президент США, по информации портала, в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не исключил, что может пойти на такой шаг в случае необходимости, но в его администрации в настоящее время не рассматривают такую возможность.

Американский чиновник сообщил телеканалу Al Jazeera, что Вашингтон по-прежнему не заинтересован в прямом участии в ударах Израиля по иранским ядерным объектам.

Израиль наносит удары по Ирану при «явной поддержке» США и Трампа, заявил накануне израильский премьер.