Иран негодует: Мы спасли евреев от Гитлера, а они нас бомбят

Спикер МИД Ирана Исмаил Бекаи заявил, что во время Второй мировой войны «именно иранцы укрывали и спасали евреев, которым пришлось бежать от преследований Гитлера».

Он заявил, что «Германия разожгла две мировые войны», а «многие польские и французские беженцы получили иранские паспорта, что подтверждает долгую традицию помощи и гуманизма».

В адрес Франции Бекаи выразил резкую критику, осудив удары Израиля по «мирным ядерным объектам и жилым домам» в Иране. По его мнению, такие действия «нарушают международное право», а попытки президента Франции Эммануэля Макрона «исказить суть» иранской ядерной программы «свидетельствуют о лицемерии и двойных стандартах».

Ранее главы Британии, Германии и Франции в совместном заявлении вновь выразили опасения по поводу ядерной программы Ирана, подтвердили право Израиля на самооборону и призвали все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации.