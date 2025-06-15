Гусейнов застрелил соседа за критику

В селе Шаммадлы Имишлинского района произошло убийство. Местный житель, 33-летний Эльшан Гусейнов, застрелил своего соседа, 47-летнего Сахавата Гахраманова, из охотничьего ружья.

По словам родственников погибшего, Сахават Гахраманов неоднократно делал Эльшану замечания, обвиняя его в незаконном обороте наркотиков и призывая прекратить подобную деятельность. На этой почве между мужчинами возник конфликт, в результате которого Эльшан Гусейнов выстрелил соседу в голову и грудь, причинив ему смертельные ранения.

В результате оперативных мероприятий, проведённых полицией, подозреваемый был задержан. У него было изъято охотничье ружьё, использованное при совершении преступления.

«Это уголовное дело должно быть объективно расследовано. Кто стрелял, по какой причине — всё нужно выяснить. Разве можно лишать человека жизни из-за слухов или разговоров? Мы требуем тщательного расследования, чтобы установить истинные причины случившегося», — заявили родственники погибшего.

По словам односельчан, Сахават Гахраманов пользовался уважением и авторитетом. Его сын принимал участие в 44-дневной Отечественной войне.

По факту произошедшего в прокуратуре Имишлинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана. Ведётся следствие.