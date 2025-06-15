Операция украинской разведки в Калининграде

Агенты Главного управления разведки Украины атаковали в Калининграде электроподстанцию, что привело к прекращению электроснабжения объектов военной промышленности и Минобороны РФ в городе.

Как пишут украинские СМИ, убытки для России в результате диверсии составляют почти 5 миллионов долларов США.

По данным источников, агенты украинской разведки слили охлаждающую жидкость из силового трансформатора подстанции, а затем совершили поджог объекта.

После этого возник пожар, который существенно повредил объект и привел к прекращению электроснабжения на предприятия, расположенные неподалеку.

«Мы еще раз напоминаем, что у России больше нет тыла ни на востоке, ни на западе, ни в любой точке планеты. Все российское, задействованное в войне против Украины, будет гореть, тонуть и уничтожаться независимо от его уровня защиты или местоположения», - заявил украинским журналистам источник в ГУР.