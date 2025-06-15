Сколько Иран выдержит против Израиля и США

В ночь на субботу Иран осуществил четвертую волну ракетных ударов по территории Израиля. Согласно оценкам западных источников, с начала конфликта Тегеран задействовал порядка 250 баллистических ракет и более 200 ударных БПЛА различных типов. Что вызывает закономерный вопрос: насколько продолжительным может быть иранское сопротивление в условиях интенсивного военного противостояния и какова реальная глубина ракетного потенциала Исламской Республики? Согласно израильским разведывательным данным, перед началом военных действий Иран располагал свыше более чем двумя тысячами баллистических ракет различного радиуса действия. Если эта информация соответствует действительности, то, даже при сохранении текущего темпа, Иран теоретически способен продолжать атаки ещё в течение нескольких недель. Однако эффективность дальнейших ударов во многом будет зависеть не от количества боеприпасов, а от способности ПВО Ирана защитить инфраструктуры хранения, подготовки и запуска баллистических ракет.

Что же касается ударных беспилотников, то достоверные данные об их численности и типах отсутствуют. Вместе с тем, эксперты предполагают, что Иран располагает несколькими тысячами дронов, способных преодолевать значительные расстояния и нести боевую нагрузку массой до нескольких сот килограммов. Что позволяет Тегерану диверсифицировать наступательные средства и при необходимости сократить ракетные пуски, компенсируя их массированными атаками с применением беспилотных систем. Следует отметить, что в первые часы конфликта израильские ВВС нанесли точечные удары по ряду иранских ракетных баз, включая объекты в Хамадане, Керманшахе и восточнее Исфахана. Из чего можно сделать вывод о возможной утрате части иранского ракетного арсенала и инфраструктуры, необходимой для последующего применения оружия. Иран располагает широким спектром баллистических ракет, в том числе, на жидком и твердом топливе. Но ракеты на жидком топливе, как известно, требуют длительной подготовки: они хранятся незаправленными в бункерах, что делает их уязвимыми на стадии приведения в боевую готовность. В отличие от них, твердотопливные ракеты можно хранить в уже заправленном виде, а время подготовки к пускам исчисляется минутами. В последние годы Иран активно наращивает количество именно твердотопливных ракет в качестве основы быстрого реагирования.

Примечательно, что во время последней атаки на Израиль иранцы впервые применили гиперзвуковые ракеты с маневрирующими боевыми блоками «Хаджи Касем», названные в честь Касема Сулеймани, ликвидированного США в 2020 году. Как сообщил министр обороны Ирана генерал Азиз Насирзаде, эти ракеты предназначены для преодоления современных противоракетных систем, включая американские THAAD и «Пэтриот», а также израильскую ПРС «Хец». По информации иранского агентства Tasnim, «Хаджи Касем» работает на твердом топливе, имеет дальность до 1200 километров и оснащена высокоманевренной боеголовкой. Численность таких ракет в арсенале Ирана доподлинно неизвестна. В то же время неизвестно и то, сколько из выпущенных Ираном ракет и беспилотников смогли преодолеть эшелонированную систему ПВО Израиля. Хотя официальные источники в ЦАХАЛе не раскрывают точные данные, видеоматериалы из разных регионов еврейского государства подтверждают факт прорыва израильской ПВО и нанесения значительного ущерба гражданской инфраструктуре. Израиль обладает одной из самых развитых и глубоко эшелонированных систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире. В её состав входят комплексы «Железный купол» (для защиты от ракет малой дальности), «Праща Давида» (от ракет средней дальности), системы «Хец-2» и «Хец-3» (для перехвата баллистических целей на большой высоте), а также американская система THAAD, развернутая в регионе в рамках стратегического партнерства с США. Эксперты в сфере обороны отмечают, что благодаря этим системам Израилю удалось предотвратить массовые жертвы среди гражданского населения. При этом также очевидно, что ни одна даже самая совершенная система ПВО не может обеспечить абсолютную защиту — особенно в условиях массированных и комбинированных атак с применением одновременно ракет и БПЛА.

Особое внимание вызывает вопрос устойчивости израильской системы ПВО в условиях длительного конфликта. С 2023 года Израиль участвует в боевых действиях сразу на нескольких направлениях, что оказывает давление на его арсенал противоракет и ресурсы технического обслуживания систем. Несмотря на это, боевой запас Израиля, по мнению аналитиков, существенно превосходит потенциал Ирана в области баллистического и беспилотного вооружения. Важно также, что в этом противостоянии Израиль не остается один. Хотя США официально не участвуют в ударах по иранской территории, они оказывают масштабную оборонную поддержку, включая непосредственный перехват ракетных угроз. По данным газеты The Wall Street Journal, вооружённые силы США, включая ВВС, ВМС и подразделения ПВО, активно подключены к действиям по защите Израиля. Еще до начало израильско-иранского конфликта, Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток дополнительные силы – истребители F-35, корабли с системой ПВО «Иджис» и наземные комплексы Patriot и THAAD. Как сообщил один из американских чиновников, самолеты ВВС США были размещены по всему Ближнему Востоку для защиты американских объектов и позиций их союзников. Военно-морские силы США, в том числе эсминцы с системами ПРО, приняли участие в перехвате иранских ракет и беспилотников, угрожавших Израилю и американским базам.