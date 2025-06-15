Трамп между Ираном и Украиной… Фардо-Пасфардо

Можно только представить себе, с каким настроением едет Дональд Трамп в канадскую Альберту, где в понедельник откроется саммит G7. Будь его воля, он бы отменил его «к чертям собачьим» (его собственные слова, хотя и сказанные по другому поводу). Канада стала для американского президента совсем недружественной территорией. Ее население показало средний палец его планам сделать эту страну 51-ым штатом США, а на выборах там премьер-министром стал Марк Карни именно из-за своего противодействия Трампу.

Из-за этого начинающийся в понедельник саммит вряд ли будет «полезным» и «конструктивным». Как говорит Макс Бергманн, занимающийся Европой, Евразией и Россией в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, и все предыдущие саммита G7 «были довольно неуклюжей семейной толкучкой». Но сейчас вопрос стоит: «А сохранилась ли вообще семья?» В последний раз Трамп присутствовал на саммите «семерки» в Канаде в 2018 году. Это была катастрофа. В конце встречи он назвал тогдашнего канадского премьера и хозяина встречи Джастина Трюдо «бесчестным и слабым» за то, что тот призвал к ответу на введенные США пошлины на сталь и алюминий. А уже сев на борт своего Боинга приказал порвать декларацию саммита, принятую всеми его участниками, в том числе и им самим. Сейчас страны «семерки» хотят избежать такого конца саммита. Они отказались от широкого обсуждения климатических изменений и упоминания проблемы иммиграции. И все для того, чтобы избежать «извержения» Трампа. В результате еще до начала саммита было принято решение не подписывать общую декларацию, а ограничиться отдельными заявлениями, так сказать, по группам интересов.

Но одновременно шесть стран намерены продемонстрировать. что они не особенно боятся трамповских угроз. Французский президент Эммануэль Макрон в ближайшие дни хочет посетить Гренландию, что будет демонстрацией солидарности с этой страной перед лицом угроз Трампа начать против нее аннексию. Канадской премьер Марк Карни заявил накануне открытия саммита, что США «больше не являются доминирующей силой в мире». Произошло это из-за введения Трампом непомерных пошлин, «в результате чего в длившемся десятилетия партнерстве между США и их северным соседом появились глубокие трещины». Но при всех демонстрациях независимости от Вашингтона, как считает Райчел Рисо из Atlantic Council, «европейцы должны избежать в Канаде прямого столкновения с Трампом», иначе всем будет только хуже. «Лидерам группы следует противостоять Трампу, но не нападать на него стаей», - пишет также британская Guardian. Тяжелая задачка, поскольку по многим вопросам позиции США и других участников саммита радикально расходятся. Это в первую очередь относится к войне в Украине. Европейцы хотят подкрепить свой 18-ый пакет экономических санкций против России «ядерными санкциями», который подготовили американские сенаторы, но Трамп не хочет их принимать.

Кроме того, шестерка будет давить на американского президента с тем, чтобы тот согласился понизить ценовой потолок на нефть для России с нынешних 60 до 45 долларов. Но и на этот вариант Трамп, скорее всего, не согласится. Правда, этот вопрос может потерять актуальность, если Иран перекроет Ормузский пролив и цена на нефть, как предсказывают аналитики, может подняться до 200, а то и больше долларов за бочку. В итоге любое наказание Владимира Путина при таком высоком покровительстве повисает в воздухе. Сейчас планируется встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита. Приведет ли она к каким-либо результатам? Сомнительно. Но главное, чтобы и они невзначай опять не разругались опять в пух и прах. Украинский президент после жуткой перепалки в Белом доме, похоже, внял советам европейских коллег, которые говорят, что не надо открыто перечить Трампу, а следует спокойно выслушивать, как тот будет нести свою обычную ересь. Казалось бы, Зеленский уже давно должен был послать Трампа куда подальше, потому что от него как от козла молока. Но украинский лидер терпелив и мудр, он продолжает повторять, что еще не потерял надежду на поддержку США.

А что еще ему остается делать? Украинский лидер при этом заявляет, что пока не представляет, как европейские страны отреагируют, когда Трамп окончательно устранится от участия в попытках добиться прекращения боев в Украине. Но сейчас в Канаде, по заявлению правительства Германии, ЕС и США все же «будут искать способы сближения позиций по санкциям против России». Другой важнейший вопрос для обсуждения в канадской Альберте – взаимные ракетные обстрелы Израиля и Ирана, которые трудно назвать иначе, чем войну между двумя государствами. Четыре европейские страны — Германия, Франция, Великобритания и Италия поддерживают право Израиля на самооборону, но в частных разговорах с Трампом требуют деэскалации конфликта. Хаотичная политика американского президента не дает никакого представления о том, чего же он хочет. Неизвестно точно, дал ли он «зеленый свет» премьеру Нетаньяху на обстрел Ирана и если да, то когда. И если таки дал, как говорят в Одессе, то почему это произошло накануне запланированных переговоров специального представителя Стива Уиткофа с иранцами в Омане?