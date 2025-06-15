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Путин о нетрадиционных отношениях

14:22 1898

Россия «никогда не запрещала нетрадиционные отношения, однако против агрессивной пропаганды подобного среди несовершеннолетних». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы не говорили о запрете этих отношений. Мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем: взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным. Но что касается молодых людей, не сформировавшихся еще окончательно, то я исходил из того и поддержал депутатов, тогда это были депутаты заксобрания Петербурга. С этого началось. Нельзя агрессивно влиять на сознание молодого, не сформировавшегося человека до тех пор, пока он не ощутил себя взрослым», - сказал Путин.

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