Путин о нетрадиционных отношениях

Россия «никогда не запрещала нетрадиционные отношения, однако против агрессивной пропаганды подобного среди несовершеннолетних». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы не говорили о запрете этих отношений. Мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем: взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным. Но что касается молодых людей, не сформировавшихся еще окончательно, то я исходил из того и поддержал депутатов, тогда это были депутаты заксобрания Петербурга. С этого началось. Нельзя агрессивно влиять на сознание молодого, не сформировавшегося человека до тех пор, пока он не ощутил себя взрослым», - сказал Путин.