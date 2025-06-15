В Баку представили возможности украинских университетов

В отеле The Landmark Baku открылась выставка украинских университетов в Баку «Новые возможности для образования и международного сотрудничества». Как передает haqqin.az, на выставке, которая продлится до 19:00 15 июня, представлены более 20 украинских высших учебных заведений. Отметим, что выставка организована посольством Украины в Азербайджане совместно с Украинским государственным центром международного образования при Минобразования и науки Украины.

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своем выступлении отметил, что это мероприятие важно в плане укрепления украинско–азербайджанского партнерства в области науки и образования: «Будущее двух стран формируется сегодня, через образование, молодежь и обмен знаниями. Сегодня более четырех тысяч граждан Азербайджана получают высшее образование в Украине. Эта цифра является ярким примером высокого доверия к украинским университетам и качеству, доступности и международному признанию украинской системы образования. На протяжении многих лет Украина остается одним из самых популярных направлений для получения образования азербайджанской молодежью. Мы ценим этот выбор и особо заинтересованы в расширении академического обмена, программ двойного диплома, совместных научных проектов и мобильности студентов». «Украина остается открытой для талантливой молодежи со всего мира. Мы создаем безопасную, дружественную и инновационную образовательную среду, в которой каждый студент может реализовать свой потенциал, стать частью глобального академического пространства», - отметил украинский посол.

Юрий Гусев также сообщил, что есть планы по углублению сотрудничества в области образования и науки с Азербайджаном. Эти планы касаются отдельных университетов, реализации совместных обменов и программ, конференций и других проектов, а также сотрудничества между образовательными ведомствами. Как рассказала haqqin.az участвовавшая в открытии выставки директор Украинского государственного центра международного образования Елена Шаповалова, «всем обучающимся в Украине более 35 тыс. иностранным студентам обеспечена безопасность в связи с продолжающейся агрессией со стороны России. Азербайджанские студенты обучаются в безопасных зонах западной Украины». Она отметила, что Украинский государственный центр международного образования помогает студентам поступить в любой университет Украины. «Это бесплатно. Мы запустили новую систему через наш единственный сайт, по которому сейчас поступают студенты со всего мира. Иностранный студент может выбрать до двадцати университетов. Получить до двадцати приглашений одновременно, посмотреть предложения университетов и выбрать вуз. Студент платит один раз только за пользование системой», - сообщила она.