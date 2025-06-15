Иран терпит стратегическое поражение

По мнению иранского политолога Резы Талеби, в текущем вооружённом противостоянии с Израилем власти Исламской Республики терпят стратегическое поражение. Как отметил эксперт в интервью haqqin.az, ВВС Израиля практически без сопротивления наносят удары по иранской территории, поражая заранее выбранные цели в различных регионах страны с высокой точностью и минимальными потерями. Главным образом, потому, что военная инфраструктура Ирана, в особенности системы противовоздушной обороны, оказалась не способны эффективно противостоять атакам израильской авиации.

«С первых дней операции значительная часть радарных систем Ирана была выведена из строя, сначала с применением средств радиоэлектронной борьбы, затем посредством точечных авиаударов, - отметил Талеби. - В числе первых были уничтожены зенитно-ракетные комплексы вблизи Тебриза, позиция комплекса «Субаши» в Хамадане, а также резервная система ПВО «Герми» в районе Билясувара на северо-западе страны». Эксперт напомнил, что большинство иранских систем ПВО базируется на устаревшем оборудовании, поставленном Великобританией и США еще в 1960-х годах, во времена шахского режима. Характерно также, что регулярная армия Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) располагают раздельными системами ПВО, которые не интегрированы между собой. По словам Талеби, отсутствие координации двух родов войск стало одним из факторов уязвимости страны, усугубленной внутренней конкуренцией и отсутствием единой командной структуры. «Современные российские радиолокационные станции и системы ПВО, включая зенитно-ракетные комплексы С-300, были развёрнуты вокруг стратегически значимых объектов — в частности, ядерных центров в Натанзе, Фордо и Хордаде, - отметил эксперт. - Но по имеющимся данным, даже эти относительно современные комплексы были выведены из строя буквально в первые часы массированной израильской атаки. В результате воздушное пространство над Ираном фактически оказалось незащищённым, что позволяет израильским беспилотникам и авиации беспрепятственно действовать в глубине иранской территории».

Дополнительную угрозу по словам Талеби представляют не менее тридцати пяти так называемых мобильных дроновых баз Израиля, действующих непосредственно с территории самого Ирана. Кроме того, в стране действует значительное число израильских диверсионных групп, оснащённых многофункциональными противотанковыми ракетными комплексами «Спайк». По данным, озвученным иранским экспертом, именно эти группы несут ответственность за ликвидацию не менее двадцати генералов КСИР и высших офицеров армии, включая начальника Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерала Мохаммада Багери. По словам Резы Талеби, Иран оказался в стратегической ловушке, расставленной США и Израилем, а потому дальнейшее развитие событий зависит от решений, которые будут приняты руководством в Тегеране. В текущей ситуации, по его мнению, существует три возможных сценария. «Первый и наименее разрушительный, - считает эксперт, — это официальный отказ Тегерана от враждебных действий и полное выполнение условий, выдвинутых президентом США Дональдом Трампом. В рамках этого сценария Иран прекращает ракетные обстрелы Израиля, сворачивает ядерную программу, ликвидирует баллистические ракеты средней дальности, оставляя только тактические системы, и распускает такие зарубежные прокси-структуры, как формирования «Фатимиюн» и «Хусейниюн». Этот путь может быть реализован только в случае ухода аятоллы Али Хаменеи с поста Верховного лидера и передачи власти более умеренному преемнику, возможно, его сыну или фигуре, не ассоциирующейся с жёсткой антиизраильской риторикой.

Второй сценарий — радикализация позиции Ирана. В этом случае Тегеран может предпринять попытку перекрыть Ормузский пролив, спровоцировать глобальный энергетический кризис, а также начать массированные ракетные удары по американским базам в Катаре и Саудовской Аравии. Такой шаг приведёт к вовлечению стран Персидского залива на сторону Израиля и США и закончится полномасштабной международной блокадой Ирана. В рамках этого сценария можно ожидать разрушения электросетей страны, фактический паралич экономики, а также возможное восстание белуджей и курдов при поддержке извне. И, наконец, третий и наиболее опасный вариант — применение так называемого «грязного» ядерного оружия. В этом случае Иран может оснастить обычные баллистические ракеты радиоактивными материалами и нанести удары по израильским городам. Ответ Израиля и США в таком случае будет беспрецедентным по масштабу и жесткости, а режим исламской республики может быть уничтожен в течение нескольких дней». На фоне этих сценариев иранский эксперт делает вывод, что вне зависимости от выбранного пути, конечная цель США и Израиля — не просто сдерживание ядерной программы, а смена режима аятолл. По словам Талеби, Иран оказался в изоляции не только на международной арене, но и в собственной стране, где подавляющее большинство населения испытывает к правящему режиму глубокое разочарование, а то и откровенную ненависть.