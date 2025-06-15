Кипр – линия обороны Израиля

После очередного витка противостояния между Ираном и Израилем, театр возможных атак сдвинулся за пределы привычного Ближнего Востока. Новым тревожным фронтом стал остров Кипр - традиционно спокойное направление для отдыха, превращающееся в потенциальную арену террористической активности.
На фоне закрытого воздушного пространства Израиля тысячи израильтян устремились на Кипр в надежде оказаться как можно ближе к дому — пусть и через море. Что вынудило местные власти принять беспрецедентные меры безопасности.
Кипрская полиция усилила охрану в районах массового скопления граждан Израиля — отелей, синагог, центров ХАБАДа и туристических зон. Особенно высокая концентрация сил наблюдается в Пафосе и Ларнаке, где уже зарегистрировано увеличение присутствия пеших и конных патрулей полиции. Охрана ужесточена и в международных аэропортах, а также на набережных, в кафе, портах и торговых районах — местах, где израильтяне, как правило, проводят время.
Причина столь резкой мобилизации сил безопасности кроется не только в наплыве туристов. Силовые ведомства Кипра располагают данными, что Тегеран и его прокси-группы уже планировали в 2023 году не менее двух атак против размещенных на острове израильских объектов. На фоне активных боевых действий и серии взаимных ударов между Израилем и Ираном в 2024–2025 годах, эти угрозы перестали быть сугубо теоретическими. Учитывая же недавние атаки на посольства Израиля, на делегации и представителей еврейской общины в других странах, угроза террористических атак на Кипре рассматривается, как вполне реальная.
Ситуация обострилась до такой степени, что Министерство внутренних дел Кипра впервые опубликовало официальную карту убежищ на случай нападения – шаг, вызванный опасениями, что Иран может использовать баллистические ракеты для атаки по размещенным на острове британским военным базам, если последние будут содействовать израильской разведке или перехватам иранских ракет, летящих из Йемена или Ирака.
Неожиданное стратегическое значение Кипра стало очевидным уже на второй день после закрытия воздушного пространства Израиля, когда остров буквально наводнили израильтяне, прибывшие из третьих стран. По словам представителя одной из турфирм, на Кипре сейчас находятся не менее 30 тысяч граждан Израиля, в разы возросло количество просьб о помощи — от нехватки наличных средств и лекарств до проблем с размещением и транспортом.
«Люди в панике, - заявил этот представитель. - У них есть средства, но нет инфраструктуры, чтобы их реализовать».
Особое внимание органы безопасности Кипра уделяют объектам ХАБАДа, которые традиционно становятся мишенью террористических группировок за пределами Израиля. После атак в Болгарии, Аргентине и Индии они рассматривают сценарии нападений на еврейские учреждения, как наиболее вероятные. Впрочем, риски на этом не заканчиваются: на фоне публичных угроз израильтянам за границей со стороны ХАМАС и хуситов, даже прогулка по пляжу может стать небезопасной.
На уровне дипломатии официальные лица Кипра пока избегают громких заявлений, но фактически уже приведены в действие протоколы режима чрезвычайной ситуации. Это первый случай, когда островное государство открыто демонстрирует готовность действовать в условиях транстеррористической угрозы. При этом Кипр одновременно стремится не нарушить хрупкий баланс в отношениях с арабским миром. Особенно, учитывая экономическую зависимость острова от туристических потоков с Ближнего Востока и энергосотрудничество с Египтом.
В результате, став гуманитарным и логистическим тылом для десятков тысяч израильтян, которых война отрезала от дома, Кипр оказался в крайне опасной роли, поскольку ирано-израильская война превращает остров в очевидную цель для провокаций иранских прокси-групп.
Создавшаяся ситуация характеризует новую фазу конфликта: борьба между Ираном и Израилем перестала ограничиваться регионами Сирии, Ирака или Ливана. Теперь угроза вышла за рамки географии и приобретает глобальный характер.