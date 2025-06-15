Кипр – линия обороны Израиля

После очередного витка противостояния между Ираном и Израилем, театр возможных атак сдвинулся за пределы привычного Ближнего Востока. Новым тревожным фронтом стал остров Кипр - традиционно спокойное направление для отдыха, превращающееся в потенциальную арену террористической активности. На фоне закрытого воздушного пространства Израиля тысячи израильтян устремились на Кипр в надежде оказаться как можно ближе к дому — пусть и через море. Что вынудило местные власти принять беспрецедентные меры безопасности. Кипрская полиция усилила охрану в районах массового скопления граждан Израиля — отелей, синагог, центров ХАБАДа и туристических зон. Особенно высокая концентрация сил наблюдается в Пафосе и Ларнаке, где уже зарегистрировано увеличение присутствия пеших и конных патрулей полиции. Охрана ужесточена и в международных аэропортах, а также на набережных, в кафе, портах и торговых районах — местах, где израильтяне, как правило, проводят время.

Причина столь резкой мобилизации сил безопасности кроется не только в наплыве туристов. Силовые ведомства Кипра располагают данными, что Тегеран и его прокси-группы уже планировали в 2023 году не менее двух атак против размещенных на острове израильских объектов. На фоне активных боевых действий и серии взаимных ударов между Израилем и Ираном в 2024–2025 годах, эти угрозы перестали быть сугубо теоретическими. Учитывая же недавние атаки на посольства Израиля, на делегации и представителей еврейской общины в других странах, угроза террористических атак на Кипре рассматривается, как вполне реальная. Ситуация обострилась до такой степени, что Министерство внутренних дел Кипра впервые опубликовало официальную карту убежищ на случай нападения – шаг, вызванный опасениями, что Иран может использовать баллистические ракеты для атаки по размещенным на острове британским военным базам, если последние будут содействовать израильской разведке или перехватам иранских ракет, летящих из Йемена или Ирака. Неожиданное стратегическое значение Кипра стало очевидным уже на второй день после закрытия воздушного пространства Израиля, когда остров буквально наводнили израильтяне, прибывшие из третьих стран. По словам представителя одной из турфирм, на Кипре сейчас находятся не менее 30 тысяч граждан Израиля, в разы возросло количество просьб о помощи — от нехватки наличных средств и лекарств до проблем с размещением и транспортом.