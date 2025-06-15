Эрдоган посоветовал Ираку держаться подальше от Израиля и Ирана

Согласно заявлению, опубликованному управлением по коммуникациям администрации турецкого президента, в ходе разговора были обсуждены конфликт между Израилем и Ираном, региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что «спираль насилия, вызванная Израилем, угрожает региону», и для Ирака в нынешних условиях «важно оставаться в стороне от этого конфликта и быть более осторожным в борьбе с террористическими организациями и радикальными элементами».

Эрдоган подчеркнул, что «единственным способом разрешения ядерного спора между Ираном и США являются переговоры». В сложных обстоятельствах, добавил он, «необходимо проявлять сдержанность и предотвратить разрастание спирали насилия».

По словам Турции, «нельзя допустить, чтобы нападения Израиля на Иран затмили геноцид в Газе».