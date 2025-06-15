Трамп решил все конфликты и теперь помирит Иран с Израилем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль должны заключить соглашение, которое позволит достичь мира и сделать Ближний Восток «снова великим». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, соглашение должно быть заключено по аналогии с Индией и Пакистаном. Как отметил американский лидер, такой подход позволит привнести «разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя превосходными лидерами».

«Так же скоро будет мир между Израилем и Ираном! Сейчас ведутся многочисленные звонки и встречи. Я делаю многое, но никогда не получаю признания — и это нормально, народ все понимает», — написал он.