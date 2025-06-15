В Иране взрывают ученых. А жители Тегерана продолжают убегать

В результате атак с использованием заминированных автомобилей, организованных Израилем, погибли не менее 14 иранских ядерных учёных, пишет Reuters.

Штаб-квартира сил «Кудс» в Тегеране подверглась атаке с воздуха, также было атаковано Министерство связи в районе Сейед Хандан, Тегеран.

Иранцы сообщают об атаке на базу ВВС Корпуса КСИР, которая находится между Караджем и Тегераном.