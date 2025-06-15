USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
В Тегеране взрываются автомобили, по улицам текут нечистоты...
Новость дня
В Тегеране взрываются автомобили, по улицам текут нечистоты...

Россия отблагодарит Азербайджан концертом

19:39 2519

Все российские артисты эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Вчера съемочная группа Федора Бондарчука успешно покинула Иран через Азербайджан. Сегодня по этому же маршруту до безопасной локации добрались музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского.

Любимова поблагодарила за содействие дипломатов и сотрудников посольств России в Тегеране и Баку. Министр культуры РФ также выразила благодарность властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу. По ее словам, в знак признательности за помощь Россия проведет завтра концерт в Азербайджанской государственной филармонии в Баку.

Эрдоган и Трамп на связи
Эрдоган и Трамп на связи
20:34 542
Тегеран капитулирует? Скорее манипулирует
Тегеран капитулирует? Скорее манипулирует наша аналитика
19:32 3050
Кипр – линия обороны Израиля
Кипр – линия обороны Израиля третья мировая
16:58 4351
Россия отблагодарит Азербайджан концертом
Россия отблагодарит Азербайджан концертом
19:39 2520
Иран терпит стратегическое поражение
Иран терпит стратегическое поражение Реза Талеби комментирует для haqqin.az; все еще актуально
16:23 6150
Трамп между Ираном и Украиной… Фардо-Пасфардо
Трамп между Ираном и Украиной… Фардо-Пасфардо главная тема
13:32 3675
Сколько Иран выдержит против Израиля и США
Сколько Иран выдержит против Израиля и США наша аналитика
12:58 6310
Что Трамп болтает об Израиле?
Что Трамп болтает об Израиле?
11:51 3962
Трамп запретил убивать Хаменеи. Израильтяне опровергают
Трамп запретил убивать Хаменеи. Израильтяне опровергают обновлено 20:53; видео
20:53 6755
В Тегеране взрываются автомобили, по улицам текут нечистоты...
В Тегеране взрываются автомобили, по улицам текут нечистоты... ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 18:08
18:08 23589
Трамп зовет Путина на помощь
Трамп зовет Путина на помощь ОБНОВЛЕНО 18:37
18:37 4343

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган и Трамп на связи
Эрдоган и Трамп на связи
20:34 542
Тегеран капитулирует? Скорее манипулирует
Тегеран капитулирует? Скорее манипулирует наша аналитика
19:32 3050
Кипр – линия обороны Израиля
Кипр – линия обороны Израиля третья мировая
16:58 4351
Россия отблагодарит Азербайджан концертом
Россия отблагодарит Азербайджан концертом
19:39 2520
Иран терпит стратегическое поражение
Иран терпит стратегическое поражение Реза Талеби комментирует для haqqin.az; все еще актуально
16:23 6150
Трамп между Ираном и Украиной… Фардо-Пасфардо
Трамп между Ираном и Украиной… Фардо-Пасфардо главная тема
13:32 3675
Сколько Иран выдержит против Израиля и США
Сколько Иран выдержит против Израиля и США наша аналитика
12:58 6310
Что Трамп болтает об Израиле?
Что Трамп болтает об Израиле?
11:51 3962
Трамп запретил убивать Хаменеи. Израильтяне опровергают
Трамп запретил убивать Хаменеи. Израильтяне опровергают обновлено 20:53; видео
20:53 6755
В Тегеране взрываются автомобили, по улицам текут нечистоты...
В Тегеране взрываются автомобили, по улицам текут нечистоты... ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 18:08
18:08 23589
Трамп зовет Путина на помощь
Трамп зовет Путина на помощь ОБНОВЛЕНО 18:37
18:37 4343
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться