Россия отблагодарит Азербайджан концертом

Все российские артисты эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Вчера съемочная группа Федора Бондарчука успешно покинула Иран через Азербайджан. Сегодня по этому же маршруту до безопасной локации добрались музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского.

Любимова поблагодарила за содействие дипломатов и сотрудников посольств России в Тегеране и Баку. Министр культуры РФ также выразила благодарность властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу. По ее словам, в знак признательности за помощь Россия проведет завтра концерт в Азербайджанской государственной филармонии в Баку.