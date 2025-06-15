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Эрдоган и Трамп на связи

20:34 544

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели второй за выходные телефонный разговор.

Эрдоган приветствовал позицию Трампа в отношении прекращения конфликта и подчеркнул, что «меры должны быть приняты как можно скорее, чтобы предотвратить катастрофу, которая может поджечь весь регион».

Кроме того, турецкий лидер вновь отметил, что «единственным способом разрешения ядерного спора является дипломатия и что Турция готова приложить все усилия, включая содействие, для достижения этой цели».

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