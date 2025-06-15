В Иране землетрясение

Утром 15 июня в 10:41 по местному времени в окрестностях города Нусратабад, входящего в состав иранского округа Захедан, произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает Национальный сейсмологический центр Ирана.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров, в точке с географическими координатами 29,67° северной широты и 60,08° восточной долготы. Толчки ощущались в радиусе 23 километров от Нусратабада, 77 километров от Захедана и 84 километров от Сарджангала.

По предварительным данным, сведений о жертвах или разрушениях не поступало. Местные власти и спасательные службы продолжают мониторинг ситуации для оценки возможных последствий.

Жителей региона призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности в случае повторных толчков.