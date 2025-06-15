В Ширване оказана бесплатная юридическая помощь бывшим вынужденным переселенцам

Государственный комитет Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно с Коллегией адвокатов Азербайджана (КА) организовали в городе Ширване, в жилом комплексе, где временно проживают вынужденные переселенцы, мероприятие по правовому просвещению под названием «Возвращаемся на родину» в рамках «Года Конституции и суверенитета» и «Месяца прав человека».

Заместитель начальника отдела права и кадров Госкомитета Миргусейн Гусейнов отметил, что цель мероприятия — повышение правовой грамотности бывших вынужденных переселенцев и обеспечение их информирования о добровольном и безопасном возвращении на освобожденные от оккупации территории.

В ходе мероприятия участникам была предоставлена подробная информация о льготах и социальных привилегиях, предоставляемых государством, правовых основах мер социальной защиты, сроках исковой давности, порядке их исчисления, соответствии законодательству и других актуальных правовых вопросах.

Руководитель Ширванского регионального адвокатского бюро Руслан Мирзоев отметил, что подобные бесплатные юридические консультации регулярно организуются также для семей шехидов и ветеранов. Он высоко оценил добровольное участие большого числа адвокатов в этой инициативе, направленной на правовое просвещение бывших вынужденных переселенцев.

В рамках мероприятия более 80 бывшим вынужденным переселенцам была оказана бесплатная юридическая помощь, а также даны ответы на их вопросы.

Мероприятия по правовому просвещению, направленные на повышение правовой грамотности вынужденных переселенцев, будут организованы и в других регионах республики.