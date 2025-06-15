А теперь Иран бомбит Израиль: Мощные взрывы

Последняя волна иранских атак по Израилю включала не менее 30 ракет, 10 из них попали в цель пишут иранские ТГ-каналы.

*** 22:27

Иран атаковал военный объект Израиля в пустыне Негев и ряд целей в Хайфе.

Представитель Вооруженных сил Ирана заявил, что удары были нанесены «по военным штабам, центрам принятия решений и резиденциям израильских лидеров и учёных».

В Хайфе атакам подверглись заводы израильской военной аэрокосмической компании Rafael.

Также под обстрелы попал и Тель-Авив, включая Международный аэропорт Бен-Гурион.

На юге Израиля ракета попала в синагогу.

В Тель-Авиве, на площади Габима, полиция задержала трёх участников антивоенной акции против боевых действий в Газе и ударов по Ирану. На митинг собралось около 35 человек, включая активиста Итамара Гринберга, которого обвинили в сопротивлении аресту.

Полицейские заявили, что акция незаконна из-за запрета на массовые собрания, введённого Службой тыла в рамках режима чрезвычайного положения. Протестующим дали пять минут на то, чтобы разойтись, после чего их стали оттеснять с площади.

Надо сказать, что были прохожие, которые поддержали действия полиции.

Около 20 манифестантов остались на месте, сделав вид, что сворачивают акцию, но, дождавшись ухода полиции, стали скандировать «Остановите геноцид!» под удары барабана.