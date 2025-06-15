А теперь Иран бомбит Израиль: Мощные взрывы

Последняя волна иранских атак по Израилю включала не менее 30 ракет, 10 из них попали в цель пишут иранские ТГ-каналы.
June 15, 2025
June 15, 2025
*** 22:27
Иран атаковал военный объект Израиля в пустыне Негев и ряд целей в Хайфе.
Представитель Вооруженных сил Ирана заявил, что удары были нанесены «по военным штабам, центрам принятия решений и резиденциям израильских лидеров и учёных».
В Хайфе атакам подверглись заводы израильской военной аэрокосмической компании Rafael.
Также под обстрелы попал и Тель-Авив, включая Международный аэропорт Бен-Гурион.
На юге Израиля ракета попала в синагогу.
В Тель-Авиве, на площади Габима, полиция задержала трёх участников антивоенной акции против боевых действий в Газе и ударов по Ирану. На митинг собралось около 35 человек, включая активиста Итамара Гринберга, которого обвинили в сопротивлении аресту.
Полицейские заявили, что акция незаконна из-за запрета на массовые собрания, введённого Службой тыла в рамках режима чрезвычайного положения. Протестующим дали пять минут на то, чтобы разойтись, после чего их стали оттеснять с площади.
Надо сказать, что были прохожие, которые поддержали действия полиции.
Около 20 манифестантов остались на месте, сделав вид, что сворачивают акцию, но, дождавшись ухода полиции, стали скандировать «Остановите геноцид!» под удары барабана.
June 15, 2025
*** 22:10
Огонь охватил район в Хайфе, куда напрямую попала иранская ракета.
Пожарная служба и спасатели сообщают: есть опасения, что в Хайфе есть заблокированные люди. Повреждено два здания.
Всего в Израиле повреждены несколько жилых домов. Жители пишут, что атакованы дома в Хайфе и Тель-Авиве. Над городами работает система ПВО. Видно зарево от пожара и дым.
«Сообщается о прямом повреждении двух жилых зданий в Прибрежном округе. Кроме того, сообщение о прямом повреждении жилого здания в Южном округе. Пожар на открытой местности в Иерусалимском округе и Северном округе в результате перехвата осколков. Пожарные бригады уже в пути», — сообщает пожарно-спасательная служба Израиля.
June 15, 2025
June 15, 2025
*** 21:39
По всему Израилю объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска ракет из Ирана.
Как пишут израильские СМИ, зафиксирован массированный пуск баллистических ракет с территории Ирана. Подлётное время до Израиля 10 минут.
Иранские ракеты падают на Хайфу. Силы ПВО пропускают цели. Под атакой центр Израиля, север Израиля и Иерусалим. Прилёт в районе Кирьят-Гата на юге Израиля.
June 15, 2025
June 15, 2025