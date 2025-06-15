Турки вышли за Иран

Перед зданием генконсульства Ирана в Стамбуле состоялась акция в поддержку правительства и народа этой страны.
Собравшиеся выразили, как пишут турецкие СМИ, солидарность против «жестокой агрессии сионистского режима»
Перед зданием генконсульства Ирана в Стамбуле состоялась акция в поддержку правительства и народа этой страны.
Собравшиеся выразили, как пишут турецкие СМИ, солидарность против «жестокой агрессии сионистского режима»
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