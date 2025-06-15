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В Тегеране взрываются автомобили, по улицам текут нечистоты...
Новость дня
В Тегеране взрываются автомобили, по улицам текут нечистоты...

Турки вышли за Иран

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15 июня 2025, 23:07 3082

Перед зданием генконсульства Ирана в Стамбуле состоялась акция в поддержку правительства и народа этой страны.

Собравшиеся выразили, как пишут турецкие СМИ, солидарность против «жестокой агрессии сионистского режима»

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15 июня 2025, 23:44 2123
Нетаньяху: Иран хотел передать ядерное оружие хуситам
Нетаньяху: Иран хотел передать ядерное оружие хуситам ОБНОВЛЕНО 21:00
15 июня 2025, 21:00 9013
Эрдоган и Трамп на связи
Эрдоган и Трамп на связи
15 июня 2025, 20:34 2742
Тегеран капитулирует? Скорее манипулирует
Тегеран капитулирует? Скорее манипулирует наша аналитика
15 июня 2025, 19:32 7020
Кипр – линия обороны Израиля
Кипр – линия обороны Израиля третья мировая
15 июня 2025, 16:58 6394
Россия отблагодарит Азербайджан концертом
Россия отблагодарит Азербайджан концертом
15 июня 2025, 19:39 6927
Иран терпит стратегическое поражение
Иран терпит стратегическое поражение Реза Талеби комментирует для haqqin.az; все еще актуально
15 июня 2025, 16:23 7937
Трамп между Ираном и Украиной… Фардо-Пасфардо
Трамп между Ираном и Украиной… Фардо-Пасфардо главная тема
15 июня 2025, 13:32 4180
Сколько Иран выдержит против Израиля и США
Сколько Иран выдержит против Израиля и США наша аналитика
15 июня 2025, 12:58 7193
Что Трамп болтает об Израиле?
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15 июня 2025, 11:51 4521
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