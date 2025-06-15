Зеленский: «Американцы просили нас не бить по российской энергетике. Это настолько цинично…»

«Сегодня наши спасатели боролись с последствиями российского удара по Полтавщине, по Кременчугу. Это был комбинированный удар, абсолютно подло продуманный именно против нашей гражданской инфраструктуры - энергетической.

Украинский лидер отметил, что россияне применили в этом ударе различные типы ракет: крылатые, баллистические и аэробаллистические.

«Также были и дроны - иранские «Шахеды», чтобы усложнить защиту для нашей ПВО. Значительную часть ракет и дронов удалось сбить. Люди не пострадали. Но, к сожалению, есть повреждения энергетической инфраструктуры. И это - российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну.

Как раз после разговора (президента России Владимира) Путина с (президентом США Дональдом Трампом. После того, как американцы просили нас не бить по российским энергетическим объектам. И тогда, когда сам Путин пытается изобразить из себя посредника для Ближнего Востока и пытается хоть как-то помочь своим сообщникам в Тегеране. Это все настолько цинично...

Каждую ночь - российские удары. Каждый день мы теряем жизни наших людей повсюду - на Херсонщине, Харьковщине, Донетчине, Сумщине из-за российских обстрелов, из-за этой войны, которая давно уже могла бы закончиться, если бы мир реагировал на Россию принципиально и не покупался бы на российские манипуляции и ложь», - подчеркнул Зеленский.