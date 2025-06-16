Пехлеви: «Хаменеи, возможно, нет в Иране. Это уникальная возможность

Сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви в интервью Fox News впервые на фарси обратился к иранскому народу с призывом свергнуть власть, назвав сложившуюся ситуацию «уникальной возможностью вернуть Иран».

«По состоянию за последние 3 дня режим в 10 раз слабее, чем 2 недели назад... Я бы хотел, чтобы мир понял, что единственный способ уменьшить стресс для экономической стабильности мира, количество невинных жертв здесь и там, покончить со всеми угрозами, включая ядерную угрозу, - это ликвидировать этот режим.

Еще больше меня злит то, что он (верховный лидер Али Хаменеи) использует моих соотечественников в качестве живого щита, в то время как сам в данный момент прячется в каком-то подземном туннеле, словно крыса. Поступают сообщения о том, что высокопоставленные члены и чиновники уже вывезли свои семьи за границу, в том числе, возможно, и его самого», - заявил Пехлеви.