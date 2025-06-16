Пакистан опровергает: Сбрасывать ядерную бомбу на Израиль не собирались

Минобороны Пакистана опровергло заявления иранских официальных лиц о том, что Исламабад якобы может применить ядерное оружие против Израиля.

Ранее иранские СМИ со ссылкой на члена Совета нацбезопасности Ирана писали, что Пакистан пообещал Ирану сбросить ядерную бомбу на Израиль, если еврейское государство атакует Тегеран ядерным оружием.

«Пакистан подписал все международные ядерные правила, наш ядерный потенциал предназначен для блага нашего народа и защиты нашей страны от враждебных планов наших врагов», - заявили в Минобороны.