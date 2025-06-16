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Зелим Цкаев начинает выступление на чемпионате мира

Отдел спорта
02:45 181

В Будапеште продолжается чемпионат мира по дзюдо.

Сегодня на татами выйдет один представитель Азербайджана. Зелим Цкаев поборется в весовой категории до 81 кг. Бронзовый призер чемпионата Европы-2025 начнет борьбу с 1/16 финала, где его соперником будет победитель схватки между дзюдоистами из Польши и Китая.

Пока у Азербайджана нет медалей на нынешнем чемпионате мира. Накануне олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, не участвовавший в соревнованиях после победы на Олимпиаде в Париже, проиграл в первой же схватке.

В Будапеште Хидаят также выступит в смешанных командных соревнованиях, которые пройдут 20 июня. Сборная Азербайджана в 1/8 финала встретится с Германией.

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