Зелим Цкаев начинает выступление на чемпионате мира

Сегодня на татами выйдет один представитель Азербайджана. Зелим Цкаев поборется в весовой категории до 81 кг. Бронзовый призер чемпионата Европы-2025 начнет борьбу с 1/16 финала, где его соперником будет победитель схватки между дзюдоистами из Польши и Китая.

Пока у Азербайджана нет медалей на нынешнем чемпионате мира. Накануне олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, не участвовавший в соревнованиях после победы на Олимпиаде в Париже, проиграл в первой же схватке.

В Будапеште Хидаят также выступит в смешанных командных соревнованиях, которые пройдут 20 июня. Сборная Азербайджана в 1/8 финала встретится с Германией.