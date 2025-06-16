Только США могут добить Иран. Добьют ли?

С началом нового этапа противостояния между Израилем и Ираном стало очевидно, что речь идёт уже не просто о локальной эскалации, а о военной кампании, которая переросла в широкомасштабную войну на истощение. И пока Израиль наносит удары по иранским объектам ПВО, баллистической инфраструктуре и высокопоставленным военным, Тегеран сдержанно, но методично применяет часть своего ракетного и беспилотного арсенала. Тем не менее, ключевые события ещё впереди. На повестке — возможность окончательного удара по ядерной программе Ирана, а также вопрос: что будет, если Вашингтон не предоставит Израилю стратегическое вооружение — в частности, проникающие боеприпасы, способные разрушить глубоко защищённые иранские ядерные объекты?

Одно из наиболее значимых достижений Израиля на текущий момент — это обеспечение воздушного пространства Ирана для регулярного присутствия своих ВВС. Израильские истребители совершают полёты над Тегераном и другими ключевыми районами страны так, словно речь идёт не о глубине враждебной державы, расположенной в 2 000 километрах, а о зонах ограниченного доступа в Сирии или Ливане. Это стало возможным, благодаря системному разрушению эшелонированной ПВО Ирана — миссии, на которую были направлены значительные ресурсы ВВС. Теперь же, по оценкам западных экспертов, израильская авиация действуют в режиме "пилинга" — то есть, пошаговой ликвидации защитных слоёв как естественных (горная защита и маскировка), так и технических (ПВО, радарные сети, бункеры). Но по предварительным данным в Иране насчитывается от пяти до десяти тысяч потенциальных целей, включая инфраструктуру командования, ракетные базы, склады и, конечно же, ядерные объекты. Несмотря на серию успешных ударов, включая ликвидацию стратегических объектов в Исфахане и Натанзе, стратеги ЦАХАЛа осознают: добиться полной нейтрализации иранского ядерного проекта без участия США практически невозможно. Поскольку большинство объектов ядерной программы укрыты под сотнями метров горных пород или находятся в бетонированных капсулах. Единственный боеприпас, способный эффективно поражать такие цели — это американские «проникающие бомбы», в том числе, GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенные для сбросов со стратегических бомбардировщиков B-2 или B-52. Израиль, как известно, не располагает ни такими бомбами, ни необходимыми платформами для их доставки.

Таким образом, возникает критическая зависимость: если США не нанесут удар, Израилю придётся проводить длительную военную кампанию из десятков рейдов, повышая риски для своих пилотов и стратегическую уязвимость еврейского государства. Но даже при удачном исходе, такой путь приведёт лишь к отсрочке реализации иранской ядерной программы, но никак к её полной ликвидации. Несмотря на уже применённые около 300 баллистических ракет и несколько сотен БПЛА, Иран пока не прибегал к наиболее разрушительным средствам из своего арсенала. По оценкам западных военных аналитиков, Исламская Республика по-прежнему располагает небольшим числом ракет класса «Хормешвар», способных доставлять на расстояние свыше тысячи километров боевые части весом более одной тонны. Эти ракеты, наряду с мобильными крылатыми комплексами, которые трудно отследить и перехватить, представляют реальную угрозу как для Израиля, так и для американских объектов в регионе. Эксперты сходятся во мнении, что Иран сознательно удерживает эти системы либо как элементы сдерживания, либо как финальный ресурс в случае угрозы полного военного краха. Производство подобных ракет крайне затратно и массового применения не предполагает. Однако их психологический и стратегический эффект несопоставимо выше, чем у применявшихся до сих пор тактических ракет с 200-500-килограммовыми боеголовками.