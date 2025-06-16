Интернет в Иране на ладони Израиля

С началом израильской операции «Ам Калави» эксперты IT наблюдают крайне редкий и весьма показательный феномен в закрытых цифровых экосистемах: массированный цифровой прорыв в одну из самых цензурируемых стран мира — Исламскую Республику Иран. Несмотря на активную фильтрацию трафика в Иране, ограничения доступа к глобальным платформам и уголовное преследование за использование VPN, миллионы иранцев, особенно молодежь, нашли способы следить за информацией, поступающей из Израиля. Причем речь идёт не об абстрактных новостных заголовках, а о контенте, целенаправленно распространяемом на фарси израильским Министерством иностранных дел.

Данные, собранные цифровыми аналитиками за первые 24 часа с момента начала операции, выглядят беспрецедентно: 20 миллионов просмотров только на аккаунтах МИД Израиля в соцсетях. Из них 14 миллионов — в Instagram, включая более двух миллионов просмотров поста о ликвидации высокопоставленных офицеров КСИР. Видеообращение Нетаньяху к гражданам Ирана собрало свыше 1,4 миллиона просмотров, а публикации в X (бывший Twitter) - ещё 4,5 миллиона просмотров и сотни репостов. Facebook также показал высокий охват — более миллиона просмотров за сутки на персидском контенте. Эксперты в области информационной политики и диджитал-стратегий отмечают, что речь идет не просто о всплеске интереса. По их мнению, мы наблюдаем в реальном времени за разрушением традиционной архитектуры цифрового контроля. Несмотря на активную цензуру и дорогостоящие государственные фильтры, иранские пользователи находят лазейки — в основном через VPN, прокси и теневые CDN. Это говорит, во-первых, о технической грамотности иранской аудитории и, во-вторых, о глубоком уровне недоверия граждан ИРИ к официальной информации внутри страны. Географический анализ источников трафика подтверждает эту гипотезу. Почти 90 процентов всей вовлеченности приходится непосредственно на Иран. Более трети — только из Тегерана, также значительную активность проявляют пользователи в Мешхеде, Йезде и Ширазе. Возрастной профиль подписчиков (основной кластер — мужчины от 25 до 44 лет) соответствует поколению, выросшему в условиях санкций, цифровых ограничений и региональной изоляции, и теперь ищущему замену монопольному нарративу. Женская аудитория составляет около 13,6 процента, что, учитывая общее положение женщин в Иране, можно рассматривать, как выражение скрытого цифрового протеста.

С технической точки зрения, стратегия Израиля демонстрирует крайне грамотную настройку информационных каналов: визуально насыщенный контент на персидском языке, рассчитанный на мобильные устройства и оперативно синхронизированный с реальными событиями — именно такой подход наиболее эффективен в условиях ограниченного пропускного канала и высокой цифровой конкуренции. Израиль не просто ведёт разъяснительную кампанию — он фактически разрывает в реальном времени «великий файрвол» Ирана. Особое внимание стоит уделить эмоциональному фону пользовательских откликов. Комментарии вроде «мы знаем, и поэтому доверяем вам» демонстрируют не только информационный интерес, но и психологическое смещение доверия — от внутреннего режима к внешнему источнику. Что потенциально подрывает устойчивость пропагандистского монолита внутри Ирана и создаёт предпосылки для формирования новых общественных ориентиров. На уровне стратегического анализа мы имеем дело с новой формой информационного воздействия, когда «мягкая сила» реализуется не через культурную продукцию или традиционную дипломатию, а инструментами точечной, сегментированной цифровой операции. Израиль, по сути, формирует в аудитории вражеской страны вторичный информационный контур — то есть, параллельную и информационно исчерпывающую реальность, доступную, что называется, из первых рук.