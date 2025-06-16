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И футболисты пошли против Хаменеи

Натик Гусейнзаде, отдел спорта
03:51 1200

Разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке оказывает заметное влияние и на мир спорта — порой трагическое, а порой выражающееся в символических событиях. Известные иранские и израильские спортсмены становятся участниками кризиса не по своей воле: кто-то сталкивается с ограничениями, а кто-то открыто бросает вызов власти.

Мехди Тереми — один из лидеров национальной сборной Ирана по футболу и недавний новичок миланского «Интера» — на прошлой неделе находился в Иране, где принял участие в церемонии вручения премии «Игрок года». На этом же мероприятии он получил по итогам сезона звание «Лучшего футболиста Ирана».

Война задержала Тереми в Иране

Тереми планировал вскоре отправиться в Лос-Анджелес, чтобы присоединиться к своему новому клубу перед матчем Клубного чемпионата мира против мексиканского «Монтеррея». Но из-за закрытия воздушного пространства над Тегераном и другими регионами страны выезд стал невозможен. В результате нападающий пропустил свой потенциальный дебют в составе «Интера» на престижном международном турнире. По сообщениям итальянских СМИ, даже в случае скорого выезда в США, участие Тереми в ближайших матчах команды маловероятно.

На фоне этих событий вновь оказался в центре общественного внимания и Али Карими — легенда иранского футбола, бывший игрок мюнхенской «Баварии» и рекордсмен сборной Ирана, на счету которого 127 матчей. В последние годы Карими стал одной из самых известных фигур оппозиционного движения в Иране, открыто критикуя режим в Тегеране. С началом израильско-иранской эскалации он вновь занял однозначную позицию, опубликовав в своих социальных сетях (Instagram и X) резкие заявления против властей.

В одном из своих постов Карими написал: «С 2008 года вы игнорируете людей, насилуете, ослепляете и убиваете. И теперь, когда вы загнаны в угол, не просите пощады. Нападение Израиля — это результат 46 лет вашего высокомерия, угнетения и преступлений. Вы, а не Израиль, являетесь настоящими врагами иранского народа».

А Карими прорвало

Публикации Карими вызвали бурную реакцию среди его подписчиков и в иранской диаспоре, где он продолжает оставаться символом протеста и голосом тех, кто выступает против репрессивной политики властей.

На фоне усиливающегося давления внутри страны, где свобода выражения мнения все больше ограничивается, голос Карими звучит особенно резко — и для многих в Иране остается одним из немногих авторитетных альтернативных источников.

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