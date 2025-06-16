Соседи Ирана проходят мимо Израиля

Ирак выразил обеспокоенность по поводу нарушения своего воздушного пространства и призвал стороны к сдержанности . Премьер-министр Мохаммед Шиа аль-Судани заявил, что Ирак решительно отвергает нарушение своего воздушного пространства и продолжает действовать с максимальной сдержанностью, отдавая приоритет интересам иракского народа.

Ирак, Ливан, Сирия, Иордания, Пакистан оказываются под воздействием текущих событий, и их реакции варьируются от решительного осуждения до сдержанной нейтральности.

В последние дни ситуация на Ближнем Востоке обострилась, и страны-соседи Ирана оказываются в сложном положении, пытаясь сбалансировать свои интересы и избежать вовлечения в конфликт между Исламской Республикой и Израилем.

Но, несмотря на официальную позицию, в социальных сетях распространились видеоролики, на которых иракцы выражают радость по поводу атак на Израиль.

Ливан осудил израильские атаки на Иран, но официальные лица в Бейруте подчеркнули, что страна не должна быть вовлечена в текущий конфликт. Организация "Хезболла" также осудила израильские действия, но не сделала заявлений о возможном вмешательстве в конфликт. В то же время, в ливанских сетях были опубликованы видеозаписи, на которых иранские ракеты пролетают в небе страны, что свидетельствует о непосредственном воздействии конфликта на территорию Ливана.

Сирия также оказалась в центре событий. В соцсетях мелькают многочисленные видеоролики, на которых запечатлены пролетающие иранские ракеты и беспилотники. Некоторые из них были перехвачены сирийскими силами ПВО.

Иордания официально заявила, что ее воздушное пространство не станет полем боя, и ее военные силы перехватили несколько ракет и беспилотников, которые вошли в воздушное пространство Хашимитского королевства. Операция по перехвату была проведена в ответ на военные оценки, согласно которым ожидалось падение ракет и беспилотников на иорданской территории, в том числе, в населенных пунктах. Это заявление вызвало в соцсетях негативную реакцию сторонников Ирана, а некоторые ТВ-каналы даже назвали Иорданию "враждебной страной".

Пакистан стал одной из немногих стран, однозначно вставших на сторону Ирана и осудивших израильскую агрессию. Правительство Пакистана единогласно одобрило резолюцию в поддержку Ирана в противостоянии "сионистской агрессии". Это заявление подчеркивает стратегическую важность отношений между Пакистаном и Ираном, особенно в контексте региональной безопасности и политических альянсов.

Таким образом, страны-соседи Ирана оказываются в сложной ситуации, пытаясь сбалансировать свои внутренние интересы, региональную безопасность и международные альянсы. Их реакции на текущий конфликт варьируются от осуждения до осторожной нейтральности, что отражает сложность и многогранность политической ситуации в регионе.