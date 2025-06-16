Иран атаковал ракетами Израиль: число жертв растет. Из Тегерана звучат новые угрозы

Израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом» уточнила сведения по жертвам и пострадавшим в результате ракетного обстрела Израиля из Ирана в ночь на 16 июня. Сообщается, что пять человек погибли: две женщины и двое мужчин – примерно 70-80 лет. Три человека (две женщины и мужчина) погибли в Петах-Тикве, еще один пожилой мужчина в районе Тель-Авива - Бней-Брака. Данные о пятом погибшем уточняются. Продолжаются поисково-спасательные работы, число жертв может возрасти. В общей сложности помощь была оказана более чем 100 пострадавшим.

* * * 09:02 Корпус стражей исламской революции заявил, что операции против Израиля продолжатся «до полного его уничтожения». «Правдивое обещание-3» (так называется операция Ирана против Израиля) и будущие операции будут более сокрушительными, более жесткими, более точными и разрушительными, чем предыдущие операции... Те, кто поддерживает этот преступный режим, должны знать, что эффективные, прицельные и сокрушительные операции против жизненно важных целей этого режима будут продолжаться до полного его уничтожения», - утверждается в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР. Тем временем американский посол Хакаби сообщил в соцсети X, что посольство США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения после взрыва иранской ракеты поблизости. Никто из персонала не пострадал, добавил он.

* * * 08:06 В результате удара по Израилю иранскими ракетами рано утром 16 июня погибли три человека, сообщают израильские СМИ. Медицинская служба «Маген Давид Адом» (МДА) уточнила, что жертвам — около 70 лет, это две женщины и мужчина. Также служба сообщила о 74 пострадавших, у большинства — легкие травмы. Одна 30-летняя женщина — в тяжелом состоянии, еще пять человек — в состоянии средней тяжести. Как сообщает газета The Times of Israel, четыре баллистические ракеты из Ирана поразили центральные районы Израиля.

Некоторые израильские СМИ сообщают о более чем 100 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии, семеро — средней тяжести. СМИ публикуют кадры из района Гуш-Дан (включает в себя Тель-Авив) с разрушенными многоэтажными домами. Власти Тель-Авива сообщили, что в самом городе взорвались две иранские ракеты. Ynet сообщал, что повреждения зафиксированы в городе Петах-Тиква под Тель-Авивом. В КСИР утверждают, что во время восьмой волны ударов по Израилю Иран выпустил ракеты класса «воздух-воздух», которые смогли обойти израильские системы обороны, заставив их работать друг против друга. «Корпус стражей исламской революции объявил, что в ходе новой волны ракетных операций, используя новые методы, они разрушили системы обороны противника, и оборонительные сооружения израильского режима нацелились друг на друга», - передает Mehr. В Тель-Авиве ракета попала в многоэтажку, в результате чего десятки людей пострадали. Пожары зафиксированы в трех районах города. Ранее сообщалось, что в Хайфе после повреждения электростанции произошел сбой электроэнергии.