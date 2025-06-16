Трамп встретится с Зеленским в Канаде

Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи (G7) в Канаде проведет двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом заявил журналистам сотрудник Белого дома, его слова привел пресс-пул главы вашингтонской администрации.

Как уточнил чиновник, Трамп на полях саммита «проведет двусторонние встречи с Карни, Зеленским и Шейнбаум».

Трамп ранее прибыл в Канаду. Саммит Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) пройдет с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта).