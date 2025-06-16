Израиль ударил по командным центрам «Аль-Кудс» в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее воздушные силы уничтожили ракетную установку для ракеты класса «земля-воздух» и управляющих ей военных вблизи Тегерана.

«Военно-воздушные силы установили и уничтожили военных, управляющих установкой для ракет класса «земля-воздух» за несколько секунд до того, как они достигли установки к югу от Тегерана. Военные были ликвидированы, установка демонтирована», - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.