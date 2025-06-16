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Израиль ударил по командным центрам «Аль-Кудс» в Тегеране

обновлено 09:35
09:35 1486

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее воздушные силы уничтожили ракетную установку для ракеты класса «земля-воздух» и управляющих ей военных вблизи Тегерана.

«Военно-воздушные силы установили и уничтожили военных, управляющих установкой для ракет класса «земля-воздух» за несколько секунд до того, как они достигли установки к югу от Тегерана. Военные были ликвидированы, установка демонтирована», - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

* * * 08:40

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по командным центрам сил специального назначения «Аль-Кудс» в составе КСИР в Тегеране.

«ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам, принадлежащим силам «Аль-Кудс» КСИР и иранским военным, по точному указанию разведывательного управления Армии обороны Израиля», - говорится в сообщении армии в соцсети.

Отмечается, что в данных командных центрах представители «Аль-Кудс» продвигали «террористические атаки против Государства Израиль, используя доверенных лиц иранского режима на Ближнем Востоке».

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