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Макрон против посредничества Путина между Израилем и Ираном

«Россия несколько лет не соблюдает Устав ООН»
09:16 505

Россия не может выступать посредником в конфликте между Израилем и Ираном, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Гренландию, передает Reuters.

«Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет принимает решение не соблюдать Устав ООН, может быть посредником», — сказал Макрон, комментируя идею президента США Дональда Трампа, что российский лидер Владимир Путин мог бы стать посредником между Израилем и Ираном.

Также Макрон сообщил, что Париж не помогал Израилю в каких-либо «оборонительных операциях», так как не было «соответствующих запросов». Ранее он обещал, что если Израиль попросит, то Франция окажет поддержку в обороне.

14 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. После этого американский лидер сообщил, что Путин заявил о готовности стать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Трамп отметил, что «открыт» для посредничества со стороны Москвы.

По данным Israel Hayom, Путин позвонил Трампу по просьбе Ирана. Затем российский президент связался с верховным лидером исламской республики Али Хаменеи, сообщил ему итоги разговора и посоветовал пойти на переговоры.

Днем ранее, через несколько часов после начала израильской операции против Тегерана, Путин провел переговоры по телефону как с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, так и с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В разговоре с последним Путин также выразил готовность стать посредником. Он осудил действия Израиля и выразил соболезнования Ирану в этих беседах.

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