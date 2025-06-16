Пезешкиан обвиняет: Америка позволила Израилю напасть на Иран

Ответственность за «агрессию» Израиля на Иран лежит на США, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
«Америка вопреки всем нормам международного права позволяет Израилю совершать агрессию и нападать на нашу страну», - сказал Пезешкиан, выступая перед парламентом.
Народ Ирана должен отложить в сторону разногласия и выступить единым фронтом против израильской агрессии, призвал президент исламской республики.
«Мы не стремились к войне и не начинали войну. Это не мы убили высокопоставленных военных и ученых страны, а эти террористы сделали это, - сказал Пезешкиан. - Мы не агрессоры. Мы нуждаемся в единстве и сплоченности сегодня больше, чем когда-либо, и весь иранский народ должен объединиться и решительно выступить против агрессии».