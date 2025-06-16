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Пезешкиан обвиняет: Америка позволила Израилю напасть на Иран

09:28 375

Ответственность за «агрессию» Израиля на Иран лежит на США, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Америка вопреки всем нормам международного права позволяет Израилю совершать агрессию и нападать на нашу страну», - сказал Пезешкиан, выступая перед парламентом.

Народ Ирана должен отложить в сторону разногласия и выступить единым фронтом против израильской агрессии, призвал президент исламской республики.

«Мы не стремились к войне и не начинали войну. Это не мы убили высокопоставленных военных и ученых страны, а эти террористы сделали это, - сказал Пезешкиан. - Мы не агрессоры. Мы нуждаемся в единстве и сплоченности сегодня больше, чем когда-либо, и весь иранский народ должен объединиться и решительно выступить против агрессии».

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