Европа ищет замену российскому урану

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в европейских структурах.

По информации издания, для реорганизации цепочек поставок топлива для атомных электростанций потребуются инвестиции в размере €241 млрд. В настоящее время страны Евросоюза уже начали переориентироваться на закупки урана в Казахстане, Канаде и Нигере. Однако политическая нестабильность в Нигере — седьмом по объему добычи урана государстве в мире — приводит к удорожанию конечного продукта, что делает его менее привлекательным для европейских потребителей.

Одной из ключевых проблем остаётся также переработка отработанного ядерного топлива. По словам источников FT, Евросоюзу необходимо создать собственную систему утилизации, способную конкурировать с российской госкорпорацией «Росатом». Однако инвестиции в эту сферу, как подчеркивает издание, выглядят запаздывающими.

Все эти меры предпринимаются на фоне роста интереса Евросоюза к атомной энергетике. В настоящее время на территории сообщества работает 101 ядерный реактор, из них 19 — это реакторы советской серии ВВЭР.