Задержан подозреваемый в нападении на конгрессменов-демократов

57-летний Вэнс Лютер Болтер, подозреваемый в нападении на двух законодателей от Демократической партии и их супругов в Миннесоте, задержан после почти двух суток поисков.

Болтеру предъявлены обвинения в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двоих. По предварительным данным, он, будучи одетым в полицейскую форму, 14 июня застрелил члена палаты представителей штата Миннесота Мелиссу Хортман и её мужа Марка, а также напал на сенатора Джона Хоффмана и его супругу, ранив обоих.

В брошенном Болтером автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили список из 70 имён. Среди них — врачи, занимающиеся абортами, а также демократические законодатели из Миннесоты и других штатов. Ещё один список, содержащий около десяти дополнительных имён, был найден в одном из домов, связанных с подозреваемым.

В полиции Миннесоты операцию по задержанию Болтера назвали «самой масштабной в истории штата». Мотивы преступления пока не установлены. Губернатор Миннесоты Тим Уолц в письменном заявлении отметил: «Как страна, мы не можем оставаться равнодушными к этому насилию. Мы — глубоко разделенная нация. За последние два дня это стало ещё более очевидным».