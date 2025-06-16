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Задержан подозреваемый в нападении на конгрессменов-демократов

10:31 770

57-летний Вэнс Лютер Болтер, подозреваемый в нападении на двух законодателей от Демократической партии и их супругов в Миннесоте, задержан после почти двух суток поисков.

Об этом сообщает CNN.

Болтеру предъявлены обвинения в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двоих. По предварительным данным, он, будучи одетым в полицейскую форму, 14 июня застрелил члена палаты представителей штата Миннесота Мелиссу Хортман и её мужа Марка, а также напал на сенатора Джона Хоффмана и его супругу, ранив обоих.

В брошенном Болтером автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили список из 70 имён. Среди них — врачи, занимающиеся абортами, а также демократические законодатели из Миннесоты и других штатов. Ещё один список, содержащий около десяти дополнительных имён, был найден в одном из домов, связанных с подозреваемым.

В полиции Миннесоты операцию по задержанию Болтера назвали «самой масштабной в истории штата». Мотивы преступления пока не установлены. Губернатор Миннесоты Тим Уолц в письменном заявлении отметил: «Как страна, мы не можем оставаться равнодушными к этому насилию. Мы — глубоко разделенная нация. За последние два дня это стало ещё более очевидным».

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