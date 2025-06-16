Из-за войны Израиля и Ирана дорожает нефть

По данным на 9:06 по Баку, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $0,68 (0,92 %) — до $74,91 за баррель. В пятницу контракты подорожали на $4,87 (7,02 %), до $74,23 за баррель.

Утром в понедельник нефтяные котировки продолжают уверенно расти — рынок реагирует на опасения перебоев с поставками сырья из-за конфликта между Израилем и Ираном.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавили $0,85 (1,16 %), поднявшись до $73,83 за баррель. В предыдущую торговую сессию они выросли на $4,94 (7,62 %), до $72,98 за баррель.

В пятницу котировки обеих марок в моменте подскакивали более чем на 13 % после сообщений о том, что Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил атакой, и обмен ударами продолжался в выходные дни.