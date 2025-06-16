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Шеф Пентагона не знает, где расположен Калининград

10:37 1147

Шеф Пентагона Пит Хегсет не смог ответить на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана о расположении Калининграда.

«Похоже, что мы тут с вами играем в викторину», — попытался пошутить министр обороны.

Кроме того, Хегсет не смог ответить на вопрос о Сувалкском коридоре, лишь заявив, что о нем может рассказать сам Виндман.

Сувалкский коридор — участок территории в районе одноименного города на северо-востоке Польши, граничащий с Литвой, который расположен между Беларусью и Калининградской областью, его длина составляет около ста километров.

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