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Перестрелка на афгано-пакистанской границе: есть погибшие

10:44 778

Два человека погибли в результате вооруженного столкновения между афганскими и пакистанскими пограничниками на линии разграничения в восточной провинции Афганистана Кунар, сообщает портал Khaama Press.

По данным местных источников в Кунаре, перестрелка произошла в воскресенье в районе Тахт-е Хор уезда Шигал, недалеко от так называемой линии Дюранда. В ходе конфликта погибли два афганских военнослужащих, идентифицированные как Шир Алам и Муси.

Отмечается, что инцидент начался, когда пакистанские военные попытались установить новый контрольно-пропускной пункт в этом районе. Центральные и местные власти пока не предоставили официальных комментариев по поводу случившегося.

Линия Дюранда – практически неразмеченная 2640-километровая предполагаемая граница между Афганистаном и Пакистаном, возникшая в результате двух англо-афганских войн, в которых Великобритания пыталась расширить территорию Британской Индии. Афганистан не признает эту линию в качестве границы между двумя государствами.

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