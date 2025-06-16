Китай наращивает ядерный арсенал быстрее всех в мире

Об этом говорится в ежегодном отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Китай в течение года нарастил свой ядерный арсенал примерно на 100 боеголовок, доведя их общее число до более чем 600.

По данным института, в 2025 году КНР обогнала Великобританию и Францию по количеству ядерных боеголовок, став третьей ядерной державой после России и США. При этом темпы наращивания арсенала в Китае остаются самыми высокими в мире — около 100 новых боеголовок в год с 2023 года.

SIPRI сообщает, что по состоянию на январь 2025 года Китай завершил или находился на завершающем этапе строительства около 350 шахт для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Эти шахты расположены в трёх пустынных регионах на севере страны и трёх горных районах на востоке.

Если такие темпы сохранятся, КНР может догнать Россию или США по количеству МБР уже к концу десятилетия, считают аналитики института.

На текущий момент Китай занимает третье место по числу ядерных боеголовок, уступая России (5459 единиц) и США (5177 единиц). Вместе эти две страны владеют почти 90 % всего ядерного оружия в мире, отмечает SIPRI.

В отчёте также говорится, что к 2025 году общее количество ядерных боеголовок в мире составило 12 241. Годом ранее их было 12 405. При этом число боеголовок, пригодных к оперативному применению, выросло на 29 единиц — до 9614.

SIPRI подчёркивает, что активная модернизация и развертывание новых ядерных систем ведущими державами поддерживают высокий уровень напряжённости в международных отношениях.