Израиль недооценил Иран

Правительство Израиля недооценило способность иранского руководства осуществить перегруппировку после гибели высокопоставленных военных республики. Об этом заявил в интервью телекомпании CNN вице-президент Института ответственного государственного управления Куинси Трита Парси.

По его мнению, Израиль полагал, что «нарушил систему командования и управления» в Иране, нанеся удары, из-за которых погибли несколько членов высшего руководства иранских вооруженных сил. Но позже Израиль «быстро пересмотрел» эту позицию. «Они (израильтяне - прим.) недооценили способность Ирана перегруппироваться», - отметил аналитик. Он указал, что иранские ракеты все еще «успешно проникают через все уровни системы противовоздушной обороны Израиля».

14 июня Министерство обороны Ирана сообщило о том, что из-за ударов Израиля погибли замначальника Генерального штаба по вопросам разведки генерал Голям Реза Мехраби и замначальника Генштаба по оперативным вопросам генерал Мехди Рабани. В тот же день агентство Tasnim со ссылкой на заявление пресс-службы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сообщило о гибели еще по меньшей мере семи высокопоставленных офицеров Воздушно-космических сил КСИР.

Ранее иранские власти сообщили, что из-за атаки Израиля погибли начальник Генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери, командующий центральным штабом ВС «Хатам-аль-Анбия» (штаб войск противовоздушной обороны) генерал-лейтенант Голям Али Рашид, глава КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами и командующий ВКС КСИР генерал Амир Али Хаджизаде. 14 июня новым командующим ВКС Корпуса стражей исламской революции был назначен генерал-майор КСИР Маджид Мусави.