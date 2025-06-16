USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
В Тегеране взрываются автомобили, по улицам текут нечистоты...
Новость дня
В Тегеране взрываются автомобили, по улицам текут нечистоты...

Саммит G7 проходит без единства по вопросу Украины

11:04 787

Страны «Группы семи» (G7), несмотря на заявления о солидарности с Украиной, не смогут выступить на саммите в Канаде с согласованной позицией в её поддержку.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам источников, «мало кто надеется на какие-либо скоординированные действия по усилению давления на Россию или конкретные меры поддержки Киева».

Издание указывает, что ряд европейских лидеров и американских законодателей, включая сенаторов Линдси Грэма (республиканец) и Ричарда Блюменталя (демократ), выступают за снижение потолка цен на российскую нефть до $45 за баррель. Однако, по данным Politico, президент США Дональд Трамп в этом не заинтересован.

Кроме того, в Европе выражают сомнения в том, что Трамп поддержит законопроект о введении новых рестрикций против России. Документ предусматривает, в частности, импортные пошлины в размере 500 % на товары из стран, продолжающих закупать у России нефть, газ, уран и другую продукцию.

Саммит G7 (в состав которой входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) проходит с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта).

Трамп предсказал итоги войны Ирана и Израиля
Трамп предсказал итоги войны Ирана и Израиля
11:59 484
У Армении серьезные проблемы из-за войны Ирана и Израиля
У Армении серьезные проблемы из-за войны Ирана и Израиля
11:41 1288
Новая угроза для Израиля со стороны Йемена
Новая угроза для Израиля со стороны Йемена
11:28 1178
Русские продвинулись в Донецкой области
Русские продвинулись в Донецкой области
11:19 902
Израиль недооценил Иран
Израиль недооценил Иран
11:04 2494
Из-за войны Израиля и Ирана дорожает нефть
Из-за войны Израиля и Ирана дорожает нефть
10:40 1703
Иран ударил по Израилю гиперзвуковыми ракетами. Растет число жертв
Иран ударил по Израилю гиперзвуковыми ракетами. Растет число жертв видео; обновлено 12:12
12:12 8681
Иран отказывается от переговоров о прекращении огня
Иран отказывается от переговоров о прекращении огня
10:05 2686
Пезешкиан обвиняет: Америка позволила Израилю напасть на Иран
Пезешкиан обвиняет: Америка позволила Израилю напасть на Иран
09:28 1920
Макрон против посредничества Путина между Израилем и Ираном
Макрон против посредничества Путина между Израилем и Ираном «Россия несколько лет не соблюдает Устав ООН»
09:16 1904
Турки взломали израильские сирены
Турки взломали израильские сирены обновлено 03:59; видео
03:59 22418

ЭТО ВАЖНО

Трамп предсказал итоги войны Ирана и Израиля
Трамп предсказал итоги войны Ирана и Израиля
11:59 484
У Армении серьезные проблемы из-за войны Ирана и Израиля
У Армении серьезные проблемы из-за войны Ирана и Израиля
11:41 1288
Новая угроза для Израиля со стороны Йемена
Новая угроза для Израиля со стороны Йемена
11:28 1178
Русские продвинулись в Донецкой области
Русские продвинулись в Донецкой области
11:19 902
Израиль недооценил Иран
Израиль недооценил Иран
11:04 2494
Из-за войны Израиля и Ирана дорожает нефть
Из-за войны Израиля и Ирана дорожает нефть
10:40 1703
Иран ударил по Израилю гиперзвуковыми ракетами. Растет число жертв
Иран ударил по Израилю гиперзвуковыми ракетами. Растет число жертв видео; обновлено 12:12
12:12 8681
Иран отказывается от переговоров о прекращении огня
Иран отказывается от переговоров о прекращении огня
10:05 2686
Пезешкиан обвиняет: Америка позволила Израилю напасть на Иран
Пезешкиан обвиняет: Америка позволила Израилю напасть на Иран
09:28 1920
Макрон против посредничества Путина между Израилем и Ираном
Макрон против посредничества Путина между Израилем и Ираном «Россия несколько лет не соблюдает Устав ООН»
09:16 1904
Турки взломали израильские сирены
Турки взломали израильские сирены обновлено 03:59; видео
03:59 22418
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться