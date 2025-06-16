Саммит G7 проходит без единства по вопросу Украины

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Страны «Группы семи» (G7), несмотря на заявления о солидарности с Украиной, не смогут выступить на саммите в Канаде с согласованной позицией в её поддержку.

По словам источников, «мало кто надеется на какие-либо скоординированные действия по усилению давления на Россию или конкретные меры поддержки Киева».

Издание указывает, что ряд европейских лидеров и американских законодателей, включая сенаторов Линдси Грэма (республиканец) и Ричарда Блюменталя (демократ), выступают за снижение потолка цен на российскую нефть до $45 за баррель. Однако, по данным Politico, президент США Дональд Трамп в этом не заинтересован.

Кроме того, в Европе выражают сомнения в том, что Трамп поддержит законопроект о введении новых рестрикций против России. Документ предусматривает, в частности, импортные пошлины в размере 500 % на товары из стран, продолжающих закупать у России нефть, газ, уран и другую продукцию.

Саммит G7 (в состав которой входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) проходит с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта).