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Британскую службу разведки MI6 впервые в истории возглавит женщина

11:15 552

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о назначении Блэйз Метревели на пост главы Секретной разведывательной службы МИД страны (МИ-6, внешнеполитическая разведка), сообщает пресс-служба правительства.

«Метревели станет 18-м руководителем в истории ведомства и первой женщиной на этой должности во времена, когда Соединенное Королевство сталкивается с возросшими угрозами со стороны наших противников», — отмечается в сообщении. Сама Метревели заявила, что «гордится» назначением и считает его «честью».

Блэйз Метревели сменит нынешнего руководителя МИ-6 Ричарда Мура, который возглавляет ведомство с 2020 года и уйдет в отставку этой осенью. Глава Секретной разведывательной службы — единственный публичный сотрудник ведомства.

Блэйз Метревели 47 лет, она работает в спецслужбах Великобритании с 1999 года, пишет BBC News. Сейчас Метревели занимает должность главы отдела Q — подразделения МИ-6, которое отвечает за технологии и инновации. До этого она возглавляла Службу безопасности Великобритании (МИ-5) — британскую контрразведку.

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