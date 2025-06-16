Русские продвинулись в Донецкой области

В ночь на 16 июня аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск возле двух населенных пунктов в Донецкой области — Бурлацкого и Новополя.

Накануне, в ночь на 15 июня, тот же проект сообщал о продвижении российских сил возле трех населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

С начала суток 15 июня на фронте произошло 133 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.