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Новая угроза для Израиля со стороны Йемена

11:28 1188

Израильские военные заявили, что зафиксировали ракету, запущенную из Йемена в направлении еврейского государства.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, в ряде районов страны объявлена воздушная тревога.

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