Новая угроза для Израиля со стороны Йемена

Израильские военные заявили, что зафиксировали ракету, запущенную из Йемена в направлении еврейского государства.
Об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, в ряде районов страны объявлена воздушная тревога.
Израильские военные заявили, что зафиксировали ракету, запущенную из Йемена в направлении еврейского государства.
Об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, в ряде районов страны объявлена воздушная тревога.
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