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G7 обсудит новые санкции против России

11:32 374

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) обсудят возможные новые санкции против России, если президент Владимир Путин не согласится на переговоры о прекращении огня в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По пути на саммит G7 в Канаде британский премьер отметил, что встреча станет площадкой для широкого обсуждения вопросов глобальной безопасности с союзниками. Стармер подтвердил, что саммит посетит президент Украины Владимир Зеленский.

«К нам приезжает президент Зеленский, так что у нас будет хорошая возможность обсудить этот вопрос еще раз всей группой. Мое давнее мнение — что нам нужно заставить Россию сесть за стол переговоров для достижения безусловного прекращения огня. Это не так просто», — сказал он журналистам.

Стармер добавил, что возможные новые санкции против РФ будут частью дискуссии на саммите, если Москва откажется от переговоров. Британский премьер подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, что важно для урегулирования конфликтов, включая войну в Украине и противостояние Израиля и Ирана.

«Я думаю, что G7 — это наша возможность обсудить глобальную экономику, вопросы безопасности, торговлю и другие аспекты национальной безопасности», — отметил он.

Кроме того, Стармер заявил, что мир вступил в «новую эру обороны и безопасности», и подчеркнул важность ведущей роли Великобритании в этих процессах.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах по усилению санкций против России. Она призвала страны G7 нарастить давление на Москву для прекращения огня в Украине.

Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан подчеркнул, что санкции будут смягчены только после достижения мира в Украине и устранения угрозы повторного нападения, и заявил, что ослаблять ограничения заранее не планируется.

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