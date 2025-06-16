У Армении серьезные проблемы из-за войны Ирана и Израиля

«У нас есть сложности и с импортом, и с экспортом, причем как в Иран, и через его территорию. Это факторы, которые находятся практически вне нашего управления, но надеемся, что конфликт будет урегулирован, и мы сможем провозить грузы через Иран, как и раньше», - сказал министр.

По его словам, из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном часть армянских грузов застряла в порту Бандар-Аббас и на дорогах в Иране.

13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Иран стал наносить ответные удары по разным стратегическим объектам в Израиле.