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У Армении серьезные проблемы из-за войны Ирана и Израиля

11:41 1307

Армения испытывает сложности с экспортом и импортом товаров из-за эскалации между Ираном и Израилем, заявил министр экономики Армении Геворк Папоян.

«У нас есть сложности и с импортом, и с экспортом, причем как в Иран, и через его территорию. Это факторы, которые находятся практически вне нашего управления, но надеемся, что конфликт будет урегулирован, и мы сможем провозить грузы через Иран, как и раньше», - сказал министр.

По его словам, из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном часть армянских грузов застряла в порту Бандар-Аббас и на дорогах в Иране.

13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Иран стал наносить ответные удары по разным стратегическим объектам в Израиле.

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